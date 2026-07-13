Helmond: vergunning voor bakoven bij Van Rooi Meat

Van Rooi Meat in Helmond heeft een aanvraag gedaan voor een bakoven op hun locatie aan de Roggedijk. Het college van burgemeester en wethouders is van plan deze vergunning te verlenen. De stukken liggen vanaf nu zes weken ter inzage.

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Het bedrijf Van Rooi Meat B.V., gevestigd aan de Roggedijk 4 in Helmond, wil een bakoven plaatsen. De aanvraag hiervoor is op 15 november 2025 ingediend. Het college van burgemeester en wethouders heeft aangegeven dat zij van plan zijn de vergunning te verlenen.

Het ontwerpbesluit en alle bijbehorende documenten zijn vanaf de dag van bekendmaking zes weken lang in te zien. De stukken kunnen zowel digitaal via het officiële publicatieblad als fysiek bij de gemeente worden bekeken. Het bijbehorende verzoeknummer is 20251115 00159.