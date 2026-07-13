Helmond trekt openbaar gebied nabij Azalealaan terug

De gemeente Helmond heeft besloten een deel van het openbare gebied bij de Azalealaan en omliggende straten niet langer openbaar te houden. Het besluit is genomen tijdens de raadsvergadering op 7 juli 2026.

Gevonden voor jou

Het gaat om stukken grond bij de Azalealaan, Crocusstraat, Fresiastraat, Begoniastraat en Wethouder van Wellaan. Deze locaties worden onttrokken aan de openbaarheid op basis van artikel 9 van de Wegenwet. De gebieden zijn kadastraal bekend onder sectie C, met de nummers 8922 (gedeeltelijk), 10059 (gedeeltelijk), 10592 (gedeeltelijk), 10291, 10292 en 11432.

Het besluit is officieel van kracht vanaf de dag na publicatie. Een situatietekening en het raadsbesluit liggen vanaf vandaag, 13 juli 2026, zes weken ter inzage in het huis voor de Stad aan de Weg op den Heuvel 35 in Helmond.