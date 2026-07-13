Straatfeest in Het Laar, Zundert, vergunningsvrij georganiseerd

Op 11 juli is er in Het Laar in Zundert een straatfeest gehouden. Dit evenement was vergunningsvrij.

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De burgemeester van Zundert heeft op 15 april een melding ontvangen voor het organiseren van een straatfeest in Het Laar. Het evenement vond afgelopen zaterdag plaats en was aangemeld als vergunningsvrij.

De melding is destijds goedgekeurd. Tegen een dergelijke melding kan geen bezwaar worden gemaakt.