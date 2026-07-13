Gevel Molenstraat in Zundert mogelijk aangepast

De gemeente Zundert heeft een aanvraag ontvangen voor het wijzigen van de gevel aan de Molenstraat 18. Deze aanvraag is ingediend op 9 juli en betreft een bouwactiviteit.

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Het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning om de gevel van het pand aan de Molenstraat 18 in Zundert te wijzigen. Deze aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 0879ZV202600839.

De aanvraag heeft betrekking op een bouwactiviteit die valt onder het omgevingsplan. Het is op dit moment niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de aanvraag. Bezwaar kan pas worden ingediend nadat er een beslissing is genomen door de gemeente Zundert. Wie de aanvraag wil inzien, kan hiervoor telefonisch een afspraak maken met het team vergunningen van de gemeente.