Akoestische live muziek op 9 augustus in Rijsbergen

Op 9 augustus vindt een incidentele festiviteit plaats met akoestische live muziek aan de Antwerpseweg in Rijsbergen.

Gevonden voor jou

Het college van burgemeester en wethouders van Zundert heeft een melding ontvangen voor een evenement met akoestische live muziek. Deze festiviteit wordt gehouden op woensdag 9 augustus 2026 aan de Antwerpseweg 24 in Rijsbergen. De melding is op 1 juli goedgekeurd.

Volgens de regels kan er geen bezwaar worden gemaakt tegen deze melding. Wie meer informatie wil, kan contact opnemen met de gemeente Zundert.