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Optreden The Dutch Springsteen op 22 augustus in Rijsbergen
Vandaag om 11:28
Op 22 augustus treedt The Dutch Springsteen op aan de Antwerpseweg in Rijsbergen.
The Dutch Springsteen zal op zaterdag 22 augustus optreden aan de Antwerpseweg 24 in Rijsbergen. De gemeente Zundert heeft op 1 juli een melding ontvangen van deze incidentele festiviteit en hiermee ingestemd.
De registratie van het evenement staat onder zaaknummer 0879ZV202600829. Volgens de regelgeving is het niet mogelijk om bezwaar te maken tegen deze melding.
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