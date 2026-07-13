Renovatie gemeentelijk monument aan Schouwburgring in Tilburg

In Tilburg is een aanvraag gedaan voor de renovatie van een pand aan de Schouwburgring. Het gebouw is een gemeentelijk monument en de vergunningaanvraag is op 8 juli 2026 ingediend.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het pand aan Schouwburgring 122-140 in Tilburg. Het gaat om een renovatie waarbij onder andere bouwtechnische aanpassingen worden gedaan en rekening wordt gehouden met het omgevingsplan en de monumentale status van het gebouw.

De gemeente Tilburg heeft tot 2 september 2026 de tijd om een beslissing te nemen over de vergunning. Deze termijn kan echter worden verlengd of opgeschort, waardoor een latere beslisdatum mogelijk is. Als er een besluit is genomen, wordt dit openbaar gemaakt.