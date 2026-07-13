Kindervakantieweek Udenhout krijgt vergunning van burgemeester

De burgemeester van Tilburg heeft een vergunning verleend voor de Kindervakantieweek in Udenhout. Het evenement vindt plaats van 8 tot en met 14 augustus 2026 op het Kuilveld.

Gevonden voor jou

De Kindervakantieweek in Udenhout mag doorgaan. De burgemeester van Tilburg heeft de evenementenvergunning voor het feest goedgekeurd. Het evenement is gepland van zaterdag 8 augustus tot en met vrijdag 14 augustus 2026. De precieze tijden verschillen per dag, en op 7 en 8 augustus mag er worden opgebouwd. De afbouw staat gepland op 14 en 15 augustus.

De Kindervakantieweek wordt gehouden op het Kuilveld in Udenhout. Tijdens het evenement zijn er activiteiten voor kinderen en is er een programma verspreid over meerdere dagen. De vergunning heeft betrekking op zowel het opbouwen als het afbreken van de faciliteiten.