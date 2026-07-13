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Vergunning verleend voor autoverkoop op afspraak in Valkenswaard

Vandaag om 11:36

De gemeente Valkenswaard heeft een vergunning verleend voor autoverkoop vanuit een binnenruimte aan Dragonder 9B.

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Op 9 juli 2026 heeft de gemeente Valkenswaard een vergunning verleend voor een autoverkooplocatie aan Dragonder 9B. Het gaat om verkoop vanuit een afgesloten binnenruimte, waarbij klanten uitsluitend op afspraak worden ontvangen.

De vergunning maakt gebruik van een zogenaamde binnenplanse afwijking, wat betekent dat het plan afwijkt van de standaard regels binnen het bestemmingsplan. Het besluit is daarmee officieel goedgekeurd.

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