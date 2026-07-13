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Vergunning verleend voor kappen boom in Valkenswaard
Vandaag om 11:36
De gemeente Valkenswaard heeft een vergunning verleend voor het kappen van een lijsterbes aan de Lijmziederwei 22.
Op 9 juli 2026 heeft de gemeente Valkenswaard besloten een vergunning te verlenen voor het vellen van een lijsterbes aan de Lijmziederwei 22. Dit besluit valt onder de categorie houtopstanden.
De vergunning is gekoppeld aan zaaknummer 496364. Het betreft een enkele boom en heeft als doel het kappen van deze lijsterbes.
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