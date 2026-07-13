Advertentie
Beslistermijn verlengd voor woonfunctie Hooidonk 2 in Nuenen
Vandaag om 11:38
De gemeente Nuenen heeft de beslistermijn verlengd voor een aanvraag om twee wooneenheden te realiseren op Hooidonk 2. De nieuwe deadline is 20 augustus 2026.
De aanvraag betreft het wijzigen van de functie van het pand naar wonen. Burgemeester en wethouders hebben besloten de beoordelingstijd met zes weken te verlengen.
Het pand ligt aan Hooidonk 2 in Nuenen. Het zaaknummer van de aanvraag is 08203626286. De verlenging betekent dat de definitieve beslissing uiterlijk op 20 augustus 2026 genomen wordt.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie