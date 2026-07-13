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Beslistermijn verlengd voor woonfunctie Hooidonk 2 in Nuenen

Vandaag om 11:38

De gemeente Nuenen heeft de beslistermijn verlengd voor een aanvraag om twee wooneenheden te realiseren op Hooidonk 2. De nieuwe deadline is 20 augustus 2026.

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De aanvraag betreft het wijzigen van de functie van het pand naar wonen. Burgemeester en wethouders hebben besloten de beoordelingstijd met zes weken te verlengen.

Het pand ligt aan Hooidonk 2 in Nuenen. Het zaaknummer van de aanvraag is 08203626286. De verlenging betekent dat de definitieve beslissing uiterlijk op 20 augustus 2026 genomen wordt.

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