Opslagtank voor propaan gemeld in Nuenen

Op Wettenseind 4A in Nuenen is een melding gedaan voor het opslaan van propaan.

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De gemeente Nuenen heeft op 6 juli een melding ontvangen van het plaatsen van een opslagtank voor propaan. De locatie van deze activiteit is Wettenseind 4A.

De melding valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en is uitsluitend een kennisgeving. Dit betekent dat er geen bezwaar kan worden gemaakt tegen de melding.