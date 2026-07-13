Navigatie overslaan
Ontdek

Opslagtank voor propaan gemeld in Nuenen

Vandaag om 11:38

Op Wettenseind 4A in Nuenen is een melding gedaan voor het opslaan van propaan.

Gevonden voor jou

De gemeente Nuenen heeft op 6 juli een melding ontvangen van het plaatsen van een opslagtank voor propaan. De locatie van deze activiteit is Wettenseind 4A.

De melding valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en is uitsluitend een kennisgeving. Dit betekent dat er geen bezwaar kan worden gemaakt tegen de melding.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Nuenen

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.