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Bedrijf legt bodemenergiesysteem aan in Waalre
Vandaag om 11:40
Bergmans Grondboringen & Bronbemaling B.V. heeft een melding gedaan voor het plaatsen en gebruiken van een gesloten bodemenergiesysteem aan de Dirck van Hornelaan in Waalre.
De melding is op 3 juli 2026 gedaan bij de gemeente Waalre volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het gaat hierbij om een kennisgeving, waarbij geen bezwaar mogelijk is.
Een gesloten bodemenergiesysteem is een installatie waarmee warmte en koude uit de bodem wordt opgeslagen en gebruikt, bijvoorbeeld voor het verwarmen of koelen van gebouwen. Voor vragen over deze melding kun je terecht bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.
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