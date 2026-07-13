Navigatie overslaan
Ontdek

Huttenbouw in Chaam en Alphen krijgt vergunning

Vandaag om 11:40

De 40e editie van de Huttenbouw mag doorgaan in Chaam en Alphen. Op 17 en 18 augustus zijn kinderen welkom om hutten te bouwen op de Kapelstraat 31 en 't Zand.

Gevonden voor jou

De vergunning is op 9 juli verleend voor de Huttenbouw, die dit jaar voor de veertigste keer wordt georganiseerd. Het evenement vindt plaats op woensdag 17 augustus van negen uur 's ochtends tot acht uur 's avonds, en op donderdag 18 augustus van negen uur 's ochtends tot zes uur 's avonds.

De locaties zijn Kapelstraat 31 in Chaam en 't Zand in Alphen. Kinderen kunnen hier samen hutten bouwen en genieten van creatieve activiteiten in de buitenlucht.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Alphen-Chaam

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.