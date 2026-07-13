Huttenbouw in Chaam en Alphen krijgt vergunning

De 40e editie van de Huttenbouw mag doorgaan in Chaam en Alphen. Op 17 en 18 augustus zijn kinderen welkom om hutten te bouwen op de Kapelstraat 31 en 't Zand.

Gevonden voor jou

De vergunning is op 9 juli verleend voor de Huttenbouw, die dit jaar voor de veertigste keer wordt georganiseerd. Het evenement vindt plaats op woensdag 17 augustus van negen uur 's ochtends tot acht uur 's avonds, en op donderdag 18 augustus van negen uur 's ochtends tot zes uur 's avonds.

De locaties zijn Kapelstraat 31 in Chaam en 't Zand in Alphen. Kinderen kunnen hier samen hutten bouwen en genieten van creatieve activiteiten in de buitenlucht.