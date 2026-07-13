Navigatie overslaan
Ontdek

Bouwplannen voor nieuwe woning in Volkel

Vandaag om 11:41

In Volkel is een vergunning aangevraagd voor de bouw van een woning op kavel 248.

Gevonden voor jou

De gemeente Maashorst heeft op 9 juli een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om de bouw van een woning op kavel 248 in het gebied Niemeskant, gelegen aan de Voran in Volkel.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 56753-2026 en betreft een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. Het is op dit moment alleen een kennisgeving van ontvangst, en er kan niet formeel op worden gereageerd.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Maashorst

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.