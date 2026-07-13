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Bouwplannen voor nieuwe woning in Volkel
Vandaag om 11:41
In Volkel is een vergunning aangevraagd voor de bouw van een woning op kavel 248.
De gemeente Maashorst heeft op 9 juli een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om de bouw van een woning op kavel 248 in het gebied Niemeskant, gelegen aan de Voran in Volkel.
De aanvraag is geregistreerd onder nummer 56753-2026 en betreft een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. Het is op dit moment alleen een kennisgeving van ontvangst, en er kan niet formeel op worden gereageerd.
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