Gesloten bodemenergiesysteem aangelegd in Uden

Burgemeester en wethouders van Maashorst hebben een melding ontvangen voor de aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem aan de President Kennedylaan in Uden.

Gevonden voor jou

Op 16 juni 2026 is bij de gemeente Maashorst een melding binnengekomen voor werkzaamheden aan de President Kennedylaan 12 in Uden. Het gaat om de aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem, een methode waarbij warmte en koude in de grond worden opgeslagen voor gebruik in gebouwen.

Deze melding is geregistreerd onder zaaknummer Z/507795 en DSO-kenmerk 2026061601785. Tegen de melding kan geen bezwaar worden gemaakt. Voor vragen over de melding kun je terecht bij de Omgevingsdienst Brabant Noord.