Energieopslagsysteem en laadpalen gepland in Uden

In Uden is een aanvraag ingediend voor een energieopslagsysteem en vier laadpalen. Het project, gepland op Jagersveld 11, is bedoeld voor eigen gebruik.

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De gemeente Maashorst heeft op 7 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een project aan Jagersveld 11 in Uden, waar een energieopslagsysteem en vier laadpalen gerealiseerd moeten worden. Deze voorzieningen zijn bedoeld voor eigen gebruik.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 56697-2026 en omvat technische bouwactiviteiten en aanpassingen volgens het omgevingsplan. In deze fase is het alleen een kennisgeving van de ontvangen aanvraag. De gemeente biedt wel de mogelijkheid om de aanvraag in te zien. Voor meer informatie kun je telefonisch contact opnemen via 0413-281160 of een e-mail sturen naar [email protected].