Renovatie houtwerk en kozijnen toegestaan in Riethoven

De gemeente Bergeijk heeft toestemming gegeven voor renovatiewerkzaamheden aan een monumentaal pand aan de Voorderstraat in Riethoven. Het besluit werd op 9 juli 2026 verzonden.

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De vergunning betreft het schilderen van het houtwerk, restaureren van de kozijnen en vervangen van het glas en de voordeur. Het pand aan Voorderstraat 4 in Riethoven heeft de status van monument, waardoor voor deze werkzaamheden toestemming nodig was.

Het besluit is verzonden door de gemeente Bergeijk onder zaaknummer 17247724. Het gaat om een omgevingsvergunning die specifiek voor monumenten geldt.