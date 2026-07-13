Live muziek op terras Fegore Hof van Heden in Bergeijk

Bij Fegore Hof van Heden in Bergeijk is live muziek op het terras toegestaan op 5, 10 en 12 juli 2026. De gemeente heeft hiervoor een melding ontvangen.

Gevonden voor jou

De gemeente Bergeijk heeft een melding verwerkt over live muziek bij Fegore Hof van Heden. Het gaat om optredens op het terras aan Witrijt 10, op 5, 10 en 12 juli 2026. De melding is goedgekeurd en de activiteiten mogen plaatsvinden.

De live muziek valt onder de categorie "Evenement, Produceren geluid". Er kan geen bezwaar of beroep worden aangetekend tegen deze melding.