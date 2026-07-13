Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in Bergeijk

De gemeente Bergeijk heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in te richten bij de Galerij 19. Het besluit is genomen om de bewegingsvrijheid van de aanvrager te waarborgen.

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Een nieuwe gehandicaptenparkeerplaats wordt gerealiseerd bij de Galerij 19 in Bergeijk. De aanvrager, die in het bezit is van een invalidenparkeerkaart, heeft geen eigen parkeergelegenheid en kan deze ook niet redelijkerwijs creëren. Door de parkeerplaats te reserveren, wordt ervoor gezorgd dat de aanvrager dichtbij zijn woning kan parkeren zonder zijn bewegingsvrijheid te verliezen.

De parkeerplaats komt op gemeentegrond en wordt duidelijk aangegeven met een verkeersbord. Volgens de gemeente heeft het besluit geen grote invloed op de parkeerdruk in de omgeving. Er is vooraf overleg geweest met de politie over de verkeerssituatie en het advies van de Operationeel Expert is meegenomen in het besluit.