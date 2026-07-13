Voor één keer dragqueen zijn? Dat kan tijdens Roze Maandag

Heb jij altijd al eens vol in de make-up en gehuld in een prachtige outfit mee willen lopen tijdens de Pride Walk op Roze Maandag? Dat kan volgende week samen met dragqueen Crystal Queer tijdens de Tilburgse Kermis. "Je kunt een make-over voor een dag winnen en samen met ons op Roze Maandag op pad gaan", vertelt de Bredase dragqueen deze maandag in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! van Omroep Brabant.

In Tilburg wordt de komende dagen hard gewerkt aan de laatste voorbereidingen voor de kermis. Vanaf vrijdag verandert het centrum van de stad weer in een wereld vol suikerspinnen, draaiende attracties en vrolijke lampjes. En traditiegetrouw volgt na het eerste weekend de Roze Maandag. Dragqueen Crystal Queer is er al helemaal klaar voor. "De bikinilijn is geharst en de line-up is helemaal rond", vertelt ze. "Natuurlijk kan de Pride Walk niet ontbreken aan het begin van Roze Maandag. Pride is een protest, maar ook een feestje. Waarbij iedereen lekker zichzelf kan zijn en flink kan uitpakken."

Crystal Queer noemt drag 'een kunstvorm waarbij protest, entertainment en kunst gecombineerd worden'. "We leven in een maatschappij waarin we steeds minder van elkaar kunnen vragen. Iets hoeft maar niet in je straatje te passen en je hebt gelijk problemen met iemand."

Het is volgens de dragqueen een maatschappelijk probleem: "Je ziet steeds minder tolerantie. Een paar weken geleden zijn in Nederland weer twee dragartiesten, die onderweg waren naar een show, mishandeld." Gelukkig krijgt Crystal Queer ook veel positieve reacties van nieuwsgierige mensen. "Mensen vragen ons heel vaak of we ze niet een keer kunnen opmaken of dat ze niet een keer met ons mee op pad kunnen."

"Zelfs als je als alien wil optreden is dat mogelijk."

Crystal Queer en haar vriendinnen hebben dit jaar een eigen podium op de kermis. "Daar hebben we tal van dragartiesten van Brabantse bodem klaarstaan, maar we dachten: we willen dit jaar ook iets anders doen. En daarom kunnen mensen een make-over voor een dag winnen."

Zo maak je kans op een make-over

Wil je kans maken op deze make-over tijdens Roze Maandag? Stuur dan een appje naar 06-57328203. De winnaar wordt deze week gebeld vanuit onze radiostudio. Hier vind je alle verhalen over de Tilburgse Kermis.