Extra nachttreinen voor wandelaars en feestvierders Nijmeegse Vierdaagse

In aanloop naar en ook tijdens de Nijmeegse Vierdaagse zetten NS en Arriva extra nachttreinen in van en naar Brabant. Het wandelfestijn, waar zo'n anderhalf miljoen wandelaars en feestvierders op afkomen, vindt dit jaar plaats van 21 juli tot en met vrijdag 24 juli.

Van maandag 20 juli tot en met vrijdag 24 juli rijdt de NS met extra nachttreinen op het traject Nijmegen-Den Bosch. Voor wandelaars die van Den Bosch naar Nijmegen reizen en andersom, gaat het treinverkeer de hele nacht door.