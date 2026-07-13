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Ontdek

Extra nachttreinen voor wandelaars en feestvierders Nijmeegse Vierdaagse

Vandaag om 11:37 • Aangepast vandaag om 12:05
Archieffoto: Kevin Cordewener
Archieffoto: Kevin Cordewener

In aanloop naar en ook tijdens de Nijmeegse Vierdaagse zetten NS en Arriva extra nachttreinen in van en naar Brabant. Het wandelfestijn, waar zo'n anderhalf miljoen wandelaars en feestvierders op afkomen, vindt dit jaar plaats van 21 juli tot en met vrijdag 24 juli.

Profielfoto van Evie Hendriks
Geschreven door
Evie Hendriks

Van maandag 20 juli tot en met vrijdag 24 juli rijdt de NS met extra nachttreinen op het traject Nijmegen-Den Bosch. Voor wandelaars die van Den Bosch naar Nijmegen reizen en andersom, gaat het treinverkeer de hele nacht door.

Maaslijn
Ook de Maaslijn tussen Nijmegen en Venray rijdt van 20 tot en met 23 juli de hele nacht. Deze sprinter komt langs Cuijk, Boxmeer en Vierlingsbeek. Op andere trajecten in het land rijden tijdens de Vierdaagse ook extra nachttreinen en langere treinen van NS en Arriva.

Hier lees je alle verhalen over de doortocht door Brabant van de Nijmeegse Vierdaagse.

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