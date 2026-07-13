Vergunning voor carport met slaapkamer in Oirschot verleend

De gemeente Oirschot heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een carport met slaapkamer aan de Lindenlaan.

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Op 9 juli 2026 heeft de gemeente Oirschot een vergunning verleend voor een bouwproject aan de Lindenlaan. De eigenaar van het pand mag hier een carport met een slaapkamer bouwen. Het gaat om een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, wat betekent dat deze niet binnen de standaard bouwregels valt.

De vergunning heeft het kenmerk 082365237 en kan gevolgen hebben voor de directe omgeving. Inwoners van Oirschot worden hiermee geïnformeerd over mogelijke veranderingen in hun buurt.