Ganzenfamilie steekt stapvoets A58 bij Tilburg over, automobilist grijpt in

Automobilisten op de A58 bij Tilburg moesten maandagochtend even twee keer knipperen toen een ganzenfamilie op hun dooie gemakkie de snelweg overstak. Het verkeer liep daardoor wat vertraging op. Een automobilist besloot in te grijpen en de dieren te begeleiden.

Vanuit de middenberm staken de dieren poot voor poot de snelweg over terwijl het verkeer al langzaam reed. Moedergans voorop en de rest van de familie trippelde gehoorzaam achter haar aan. Maar door de drukte op de snelweg splitste de groep ganzen zich al gauw in twee.

Automobilist grijpt in

Het verkeer geeft de familie de ruimte om rustig over te steken en stopt eventjes. Toch duurde dat voor één automobilist wel heel lang. De man stapt uit zijn auto, trekt een sprintje over de berm en begeleidt de ganzen rustig van de weg af. Daardoor kon het verkeer weer haar weg vervolgen.

Rijkswaterstaat deelt de beelden op X en kan smakelijk lachen om het tafereeltje. "Ja, wegverkeersleider Patrice hier, de familie gans verlaat de middenberm van de A58 bij Tilburg. Er is dus geen sprake meer van een gevaarli... 'Gak, gak, gak'", schrijft de wegbeheerder.