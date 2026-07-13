Plan Gilze: stalling voor caravans en campers op oude boerderij

De gemeenteraad van Gilze en Rijen heeft het TAM-omgevingsplan voor Hoogstraat 8 in Gilze vastgesteld. Hiermee wordt een voormalige boerderij deels gesloopt en omgebouwd tot opslagplaats voor caravans en campers.

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Het plan regelt de herontwikkeling van een agrarisch terrein aan de Hoogstraat in Gilze. Een deel van de oude pluimveestallen wordt gesloopt, terwijl een loods voortaan gebruikt zal worden voor het stallen van caravans en campers. De landschappelijke inrichting wordt daarbij gewaarborgd.

Het besluit is op 15 juni 2026 genomen en treedt officieel in werking na afloop van de beroepstermijn op 24 augustus 2026, tenzij er een voorlopige voorziening wordt aangevraagd. Vanaf 14 juli liggen de stukken zes weken ter inzage op het gemeentekantoor in Gilze en Rijen. Ze zijn ook digitaal beschikbaar via landelijke websites zoals ruimtelijkeplannen.nl.