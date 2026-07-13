Gemeente Goirle wil grond verkopen aan Koninklijke Sportfondsen

De gemeente Goirle is van plan een perceel van 8.168 m² aan de Fabriekstraat te verkopen aan Koninklijke Sportfondsen Nederland B.V.

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Het perceel ligt aan de Fabriekstraat 14 in Goirle en heeft een oppervlakte van 8.168 m². Deze voorgenomen verkoop is onderdeel van een privatiseringsovereenkomst die sinds 2001 van kracht is. Koninklijke Sportfondsen Nederland B.V. heeft in deze overeenkomst een eerste kooprecht, dat nu wordt gebruikt. Hierdoor is verkoop aan een andere partij uitgesloten.

De gemeente Goirle ziet Koninklijke Sportfondsen Nederland B.V. als de enige serieuze kandidaat, op basis van objectieve en toetsbare criteria. De verkoop betreft de ondergrond van het zwembad en volgt de juridische verplichtingen uit een uitspraak van de Hoge Raad in november 2021.