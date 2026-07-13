Navigatie overslaan
Ontdek

Gemeente Goirle wil grond verkopen aan Koninklijke Sportfondsen

Vandaag om 12:15

De gemeente Goirle is van plan een perceel van 8.168 m² aan de Fabriekstraat te verkopen aan Koninklijke Sportfondsen Nederland B.V.

Gevonden voor jou

Het perceel ligt aan de Fabriekstraat 14 in Goirle en heeft een oppervlakte van 8.168 m². Deze voorgenomen verkoop is onderdeel van een privatiseringsovereenkomst die sinds 2001 van kracht is. Koninklijke Sportfondsen Nederland B.V. heeft in deze overeenkomst een eerste kooprecht, dat nu wordt gebruikt. Hierdoor is verkoop aan een andere partij uitgesloten.

De gemeente Goirle ziet Koninklijke Sportfondsen Nederland B.V. als de enige serieuze kandidaat, op basis van objectieve en toetsbare criteria. De verkoop betreft de ondergrond van het zwembad en volgt de juridische verplichtingen uit een uitspraak van de Hoge Raad in november 2021.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Goirle

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.