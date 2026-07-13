Kermis Smullen in Boekel van 1 tot en met 4 augustus

De gemeente Boekel heeft een vergunning verleend voor de kermis Smullen. Het evenement vindt plaats van 1 tot en met 4 augustus 2026 aan de Kerkstraat 24.

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De kermis Smullen krijgt groen licht in Boekel. De evenementenvergunning is op 9 juli 2026 afgegeven. Op deze kermis, die vier dagen duurt, kunnen bezoekers genieten van attracties en activiteiten op Kerkstraat 24.

De vergunning is aangevraagd op 29 april 2026 en geregistreerd onder nummer 707724. Meer informatie over de vergunning is op te vragen bij het gemeentehuis van Boekel.