Frontale botsing in Asten: twee gewonden, politiehond komt met schrik vrij

Twee personen zijn maandagochtend gewond geraakt bij een frontale botsing op de Heesakkerweg in Asten. Voor de frontale botsing vond er eerst een ander ongeluk met een lesauto plaats. Een politiehond in een van de auto's kwam met de schrik vrij.

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Een auto met daarin een hond die in opleiding is tot politiehond reed in de richting van Asten toen er een ongeluk gebeurde met een lesauto. In de lesauto zaten geen leerlingen. De hond raakte niet gewond, maar was wel geschrokken na de botsing.

Frontale botsing

Na het ongeluk met de lesauto reed de bestuurder frontaal op een andere tegemoetkomende auto. Een van de bestuurders is door de brandweer uit het voertuig gehaald. De twee gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De hond wordt opgevangen door familieleden. De weg is tijdelijk dicht voor onderzoek.

De hond kwam met de schrik vrij (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).

Er was ook een lesauto betrokken bij het ongeluk (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).