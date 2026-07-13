Gemeenschapshuis 'De Stelle' in De Heen krijgt groen licht voor verbouwing

De gemeente Steenbergen heeft toestemming gegeven voor de verbouwing van gemeenschapshuis 'De Stelle' aan de Dorpsweg in De Heen. Het besluit is op 9 juli naar de aanvrager gestuurd.

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De verbouwing betreft interne aanpassingen aan het gebouw op het perceel Dorpsweg 57 in De Heen. Het besluit van de gemeente Steenbergen is geregistreerd onder nummer 0851Z260600000332.

Het gemeenschapshuis speelt een belangrijke rol in de buurt en de plannen zullen het gebruik ervan verbeteren. De stukken rondom het besluit kunnen worden ingezien via de gemeente Steenbergen.