Gehandicaptenparkeerplaats aangelegd in Wijngaarden Bolwerk, Steenbergen

Burgemeester en wethouders van Steenbergen hebben besloten een persoonlijke gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen in Wijngaarden Bolwerk ter hoogte van nummer 35.

Gevonden voor jou

Het verzoek voor de parkeerplaats kwam van een bewoner van Wijngaarden Bolwerk. Na beoordeling van de aanvraag is vastgesteld dat deze voldoet aan de voorwaarden voor een persoonlijke gehandicaptenparkeerplaats. Het besluit is genomen op basis van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer.

Op de locatie wordt een verkeersbord met het symbool voor een gehandicaptenparkeerplaats geplaatst. Onder dit bord komt een onderbord waarop het kenteken van de aanvrager vermeld staat. De aanleg van de parkeerplaats is officieel vastgesteld op 7 juli 2026.