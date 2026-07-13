Steenbergen voert nieuwe Meedoenregeling in voor minima

De gemeente Steenbergen heeft de nieuwe Meedoenregeling vastgesteld. Deze regeling biedt inwoners met een laag inkomen financiële steun en voorzieningen om maatschappelijke participatie te bevorderen.

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De Meedoenregeling is op 1 januari 2026 met terugwerkende kracht in werking getreden. Inwoners van Steenbergen met een inkomen tot 130 procent van de bijstandsnorm komen in aanmerking voor de regeling. Het doel is dat volwassenen en kinderen met een laag inkomen kunnen deelnemen aan sociale, sportieve en culturele activiteiten.

Volwassenen ontvangen jaarlijks een tegemoetkoming van 150 euro. Kinderen van vier tot en met zeventien jaar krijgen een voorziening, zoals een lidmaatschap bij een sportvereniging, en een jaarlijkse tegemoetkoming van 50 euro. Daarnaast biedt de regeling steun voor zwemlessen en hulpmiddelen zoals een fiets of laptop bij de overgang naar het voortgezet onderwijs.

De kosten voor deze voorzieningen worden in principe direct aan de leverancier betaald. Vanaf 2027 is de regeling volledig van toepassing op alle aanvragen, waarbij eerdere regelingen zijn ingetrokken.