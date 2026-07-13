Landbouwsluis moet sluipverkeer op Molenweg Dinteloord stoppen

De gemeente Steenbergen heeft besloten een landbouwsluis te plaatsen op de Molenweg in Dinteloord. Deze maatregel is bedoeld om sluipverkeer richting de A4 te weren en de verkeersveiligheid op deze smalle erftoegangsweg te verbeteren.

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De Molenweg, gelegen buiten de bebouwde kom van Dinteloord, wordt steeds vaker gebruikt als sluiproute naar de A4. Dit zorgt voor verkeersonveilige situaties door de combinatie van gemotoriseerd verkeer, fietsers en landbouwvoertuigen op de smalle weg. Bewoners ervaren ernstige hinder door geluidsoverlast, trillingen en een verminderde leefbaarheid.

Om deze problemen aan te pakken, plaatst de gemeente Steenbergen een landbouwsluis ter hoogte van Molenweg 64. Dit maakt de weg doodlopend voor gemotoriseerd verkeer, met uitzondering van landbouwvoertuigen. Hiermee wordt de functie van de Molenweg als erftoegangsweg hersteld en het sluipverkeer geweerd.

Volgens de gemeente is deze maatregel nodig om de verkeersveiligheid te verbeteren en de hinder voor bewoners te verminderen. Het besluit is genomen met positief advies van de politie en sluit aan bij de gewenste verkeersstructuur, waarbij doorgaand verkeer gebruikmaakt van beter geschikte hoofdwegen zoals de Noordzeedijk en Symbiose.