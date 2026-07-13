Buurt slaat alarm om rattenoverlast: ‘Ze zijn niet meer mensenschuw’

Bewoners rond het Hasseltplein in Tilburg maken zich zorgen over de toenemende rattenoverlast in hun buurt. De dieren lopen volgens hen steeds vaker door tuinen, over straat en rond de Hasseltse Kapel. “Als het donker wordt, zie je ze zo voor je voeten wegschieten hier”, vertelt bewoner Roel.

Roel woont sinds vijf jaar aan het Hasseltplein en zag de overlast de afgelopen drie jaar sterk toenemen. In zijn tuin ziet hij de ratten bijna dagelijks ronddwalen. Op foto’s is te zien dat hij al tientallen ratten heeft gevangen. “Maar daarmee lossen we het probleem niet op. Het voelt alsof we aan het dweilen zijn, terwijl niemand de kraan dichtdraait.” Voor hem is de maat vol. Hij stuurde de gemeente een brief met het verzoek om meer actie in de bestrijding van het ongedierte. Ook PRO in Tilburg heeft hierover inmiddels vragen gesteld aan het college.

Volgens Roel zijn de ratten steeds minder mensenschuw en laten ze zich steeds vaker overdag zien. Hij vertelt hoe de ratten tijdens een vrijwilligersborrel in het voorjaar bij de Hasseltse Kapel tussen de aanwezigen en de statafels doorliepen. Ook tijdens de drukbezochte meimaandviering bij de kapel zouden veel ratten dicht bij de bezoekers te zien zijn. De overlast heeft grote gevolgen voor zijn woongenot: “We durven de tuindeur al twee jaar niet meer open te zetten, omdat ze anders naar binnen komen. ’s Avonds zitten we bijna niet meer buiten.” Ook heeft hij twee keer een rat in zijn woning aangetroffen.

Beelden van een bewakingscamera van een rat in een huis aan het Hasseltplein:

Ook Bert, die al elf jaar aan het plein woont, ziet de ratten vrijwel dagelijks. Soms ziet hij ze zelfs in groepjes de straat oversteken. Toch blijft hij ’s avonds wel in zijn tuin zitten en ook buiten eten. “Je raakt eraan gewend. Maar ze horen natuurlijk niet in het straatbeeld. Er moet wel echt iets aan worden gedaan.”

Buurtbewoner Bert (foto: Floortje Steigenga).

Volgens Bert is de rattenoverlast de afgelopen drie jaar toegenomen. “Donderdag hadden we met de wijk een jaarvergadering, en onder het vergaderen door zagen we ook weer een rat voorbij rennen in de tuin”, vertelt hij. Hoewel hij nog geen ratten in huis heeft gehad, vindt hij dat de gemeente actiever moet optreden. “Er moet worden onderzocht waar ze vandaan komen.”

Andere bewoners herkennen dat er ratten zijn, maar ervaren de situatie minder ernstig. Een echtpaar dat al dertig jaar aan het Hasseltplein woont, zegt geen echte overlast te hebben. “We zien natuurlijk weleens een rat door de tuin lopen, maar ik kan niet zeggen dat we daar last van hebben”, vertelt de vrouw. Haar man zag jaren geleden gaten onder de schutting, mogelijk veroorzaakt door ratten. “Ik heb daar bramentakken met dorens in gestoken. Sindsdien heb ik het niet meer gezien.” Het stel stopte ook met het neerleggen van vogelvoer. “Je past je er een beetje op aan, maar we zien ze niet met hordes rondlopen hoor.”

Een van de ratten die Roel in zijn woning heeft gevangen.