Werkzaamheden bushaltes Rillaersebaan starten later

De aanleg van twee nieuwe bushaltes op de Rillaersebaan in Goirle begint later dan gepland. De werkzaamheden starten nu op maandag 20 juli en duren tot het einde van de zomervakantie. Eerder stond de startdatum op 29 juni, maar die is niet doorgegaan. De aangepaste planning brengt ook veranderingen in de omleidingsroute met zich mee.

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De twee bushaltes worden aangelegd bij de rotonde ter hoogte van Sterk Huis. Dit gebeurt in voorbereiding op een nieuwe HOV-buslijn (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) die vanaf december door Goirle gaat rijden. De werkzaamheden vinden tegelijkertijd plaats aan beide kanten van de rotonde.

Vanwege de aanleg is de weg volledig afgesloten tussen de Sporenring en de Tilburgseweg. Daarnaast wordt de rechterrijbaan van de Guido Gezellelaan richting de Sporenring afgesloten. De rotonde bij Sterk Huis blijft bereikbaar vanuit de wijk Grobbendonck en de Sporenring. Verkeer kan de rotonde verlaten in drie richtingen, waaronder de Abcovenseweg.

Omleidingsroute wijk Boschkens-Oost

Om de wijk Boschkens-Oost beter bereikbaar te maken, wordt geadviseerd om via de Doctor Keyzerlaan of Heiningenstraat de wijk in te rijden. Het is belangrijk te weten dat de Heiningenstraat eenrichtingsverkeer is: deze straat kan alleen worden gebruikt om de wijk in te rijden. Het verlaten van de wijk kan via de rotonde.

De werkzaamheden duren tot het einde van de zomervakantie, waardoor verkeer in Goirle rekening moet houden met de afsluitingen en omleidingen rond de Rillaersebaan.