Vergunningsaanvraag mantelzorgwoning Veghel ingetrokken

De aanvraag voor het plaatsen van een mantelzorgwoning in Veghel is ingetrokken.

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De aanvraag voor een omgevingsvergunning om een mantelzorgwoning te plaatsen aan Het Ven in Veghel is door de aanvrager ingetrokken. Het ging om een aanvraag die op 18 juni 2026 was ingediend en een kenmerk had van OW-2026-2971.

Een mantelzorgwoning is een woonruimte die dicht bij een bestaande woning wordt geplaatst, zodat zorg voor een naaste makkelijker kan worden verleend. De reden voor het intrekken van de aanvraag is niet bekendgemaakt.