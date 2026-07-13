Winterevent met schaatsbaan op Markt Sint-Oedenrode

Van 4 december tot en met 3 januari vindt het Rooice Winterevent met schaatsbaan plaats op de Markt in Sint-Oedenrode. De gemeente Meierijstad heeft een evenementenvergunningaanvraag ontvangen.

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Op 9 juli heeft de gemeente Meierijstad een aanvraag ontvangen voor een evenementenvergunning. Het Rooice Winterevent, inclusief een schaatsbaan, staat gepland van 4 december 2026 tot en met 3 januari 2027 op de Markt in Sint-Oedenrode.

De gemeente behandelt de aanvraag volgens de gebruikelijke procedure. Binnen acht weken wordt er een besluit genomen, tenzij extra gegevens nodig zijn. Het termijn kan één keer met zes weken worden verlengd.