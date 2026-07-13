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Kampeerontheffing verleend voor handboogwedstrijd in Schijndel
Vandaag om 12:37
De gemeente Meierijstad heeft een ontheffing verleend voor kamperen tijdens een internationale handboogwedstrijd aan de Dopheiweg 5 in Schijndel. Het evenement vindt plaats op 26 en 27 september 2026.
De burgemeester van Meierijstad heeft op 9 juli besloten een ontheffing te verlenen voor het kamperen tijdens de internationale handboogwedstrijd. Het evenement wordt gehouden aan de Dopheiweg 5 in Schijndel en duurt twee dagen: van zaterdag 26 september tot en met zondag 27 september.
De aanvraag voor de ontheffing is geregistreerd onder zaaknummer OH-2026-2886. Het besluit is op 9 juli 2026 verzonden. De wedstrijd trekt naar verwachting internationale deelnemers en bezoekers.
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