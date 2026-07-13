Vijf bomen in Sint-Oedenrode mogelijk gekapt

De gemeente Meierijstad heeft een aanvraag ontvangen voor het kappen van vijf bomen aan de Borchmolendijk 31 in Sint-Oedenrode. Deze aanvraag is ingediend op 9 juli en wordt nu beoordeeld.

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Het gaat om een vergunningaanvraag voor het verwijderen van vijf bomen op het adres Borchmolendijk 31 in Sint-Oedenrode. De gemeente beoordeelt de aanvraag binnen acht weken, maar deze termijn kan één keer met zes weken worden verlengd. Als er meer informatie nodig is, kan de beoordeling ook tijdelijk worden uitgesteld.

De zaak is geregistreerd onder nummer OW-2026-3330. De gemeente gebruikt dit nummer om de aanvraag te verwerken en verdere correspondentie hierover te vergemakkelijken.