Dakkapel aan de voorkant van woning in Veldhoven wordt vervangen

Voor een woning aan De Bleker in Veldhoven is een vergunning aangevraagd om de dakkapel aan de voorkant te vervangen.

Gevonden voor jou

De gemeente Veldhoven heeft op 8 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het adres De Bleker 51, 5506 BB, waar de dakkapel aan de voorzijde van de woning vervangen moet worden.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer VHZ2026-01209. De stukken liggen niet standaard ter inzage, maar kunnen op verzoek worden bekeken. Bezwaar maken tegen de aanvraag is pas mogelijk zodra er een beslissing is genomen.