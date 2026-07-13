Vergunning verleend voor twee bijgebouwen in Deurne

De gemeente Deurne heeft toestemming gegeven voor de bouw van twee bijgebouwen aan de Breemortelweg.

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Op 9 juli 2026 heeft de gemeente Deurne een besluit genomen over een aanvraag om twee bijgebouwen te realiseren aan de Breemortelweg 22. De vergunning, geregistreerd onder nummer HZ-2026-0843, is goedgekeurd en betreft een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, oftewel een bouwactiviteit die afwijkt van het bestaande bestemmingsplan.