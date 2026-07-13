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Vergunning verleend voor twee bijgebouwen in Deurne
Vandaag om 12:39
De gemeente Deurne heeft toestemming gegeven voor de bouw van twee bijgebouwen aan de Breemortelweg.
Op 9 juli 2026 heeft de gemeente Deurne een besluit genomen over een aanvraag om twee bijgebouwen te realiseren aan de Breemortelweg 22. De vergunning, geregistreerd onder nummer HZ-2026-0843, is goedgekeurd en betreft een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, oftewel een bouwactiviteit die afwijkt van het bestaande bestemmingsplan.
Het besluit en bijbehorende stukken zijn beschikbaar voor inzage. Het proces rondom de vergunning is afgerond, maar er geldt een bezwaarperiode van zes weken vanaf 10 juli 2026. Belangstellenden kunnen contact opnemen met de gemeente Deurne voor meer informatie of inzage in de documenten.
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