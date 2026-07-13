Wijziging afscheidsruimte begraafplaats Walsberg aangevraagd

Er is een vergunning aangevraagd om de afscheidsruimte op begraafplaats Walsberg te verplaatsen. De gemeente Deurne ontving de aanvraag op 8 juli.

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De vergunningaanvraag betreft het wijzigen van de locatie van de afscheidsruimte op begraafplaats Walsberg. De exacte plek is sectie C, nummer 4297, aan het Kromveld in Deurne. Het gaat om een bouwactiviteit die binnen het omgevingsplan valt.

De gemeente heeft de aanvraag geregistreerd onder nummer HZ-2026-1057. Binnen acht weken volgt een besluit, tenzij er verlenging nodig is. De termijn kan ook worden opgeschort als aanvullende gegevens nodig zijn. De stukken die bij de aanvraag horen, geven meer inzicht in de plannen.