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Melding opslag grond bij Griendtsveenseweg in Deurne
Vandaag om 12:39
Bij Griendtsveenseweg 33a in Deurne heeft Mart Munsters B.V. een melding gedaan voor opslag en verwerking van grond en baggerspecie.
Het gaat om activiteiten zoals het opslaan, zeven, mechanisch ontwateren en samenvoegen van herbruikbare grond of baggerspecie. Deze grondsoorten worden niet verder bewerkt en zijn opnieuw bruikbaar.
De melding is gedaan op 3 juli 2026 en betreft een kennisgeving op basis van het Besluit activiteiten leefomgeving. Hierop kan geen bezwaar worden gemaakt. Het verzoek is geregistreerd onder DSO-verzoeknummer 2026070301097 en zaaknummer Z-2026-011437.
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