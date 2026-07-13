Auto belandt op zijn kop: bestuurder vlucht en laat bijrijder gewond achter

De bestuurder van een auto is maandag gevlucht na een ongeluk op de Floralaan in Boxmeer. De gewonde bijrijder werd door de bestuurder achtergelaten. De auto was kort daarvoor na een botsing tegen een geparkeerde auto op zijn kop beland.

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Waarom de bestuurder er na het ongeluk vandoor is gegaan, is niet duidelijk. De gewonde bijrijder is door de brandweer uit de auto bevrijd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De weg is afgesloten voor onderzoek.

Waarom de bestuurder gevlucht is, is niet duidelijk (foto: Saskia Kusters / Persbureau Heitink).