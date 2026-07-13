Brand in Bakelsbosch in Helmond snel onder controle

In het Bakelsbosch in Helmond heeft maandagmiddag brand gewoed. De brandweer schaalde op naar een middelbrand, maar het vuur was snel onder controle.

De brand is ontstaan in een stuk bos tussen de Scheidijk, de Straakvense Heideweg en de Rijpelbaan. Het gebied dat in brand stond, was vrij klein.

De brandweer van Helmond en Bakel hebben het vuur geblust. De brandweer van Helmond gebruikte daarbij voor het eerst een nieuw blusvoertuig.

Volgens omwonenden is het de laatste weken vaker raak met kleine brandjes in het bos.