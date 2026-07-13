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Brand in Bakelsbosch in Helmond snel onder controle

Vandaag om 13:51 • Aangepast vandaag om 14:33
De brand was snel onder controle (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).
De brand was snel onder controle (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).

In het Bakelsbosch in Helmond heeft maandagmiddag brand gewoed. De brandweer schaalde op naar een middelbrand, maar het vuur was snel onder controle.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De brand is ontstaan in een stuk bos tussen de Scheidijk, de Straakvense Heideweg en de Rijpelbaan. Het gebied dat in brand stond, was vrij klein.

De brandweer van Helmond en Bakel hebben het vuur geblust. De brandweer van Helmond gebruikte daarbij voor het eerst een nieuw blusvoertuig.

Volgens omwonenden is het de laatste weken vaker raak met kleine brandjes in het bos.

Volgens omwonenden is het de laatste weken vaker raak (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).
Volgens omwonenden is het de laatste weken vaker raak (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).
De brandweer gebruikte voor het eerst een nieuw blusvoertuig (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).
De brandweer gebruikte voor het eerst een nieuw blusvoertuig (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).

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