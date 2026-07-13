Man pleegt overval met mes en dat is niet de eerste keer

Een man heeft zondagmiddag een winkel overvallen aan de Heksenwaag in Breda. Met een mes bedreigde hij een medewerker en probeerde hij geld buit te maken uit de kassa. Dankzij het signalement van de medewerker heeft de politie de man maandag kunnen aanhouden. Het bleek lang niet zijn eerste keer.

Rond kwart over vijf zondagmiddag belde een medewerker de politie dat de winkel was overvallen. De melder gaf een duidelijk signalement door en wist ook te vertellen welke kant de overvaller op was gegaan.

Niet stil gezeten

Tijdens het politieonderzoek bleek de verdachte niet stil gezeten te hebben de laatste weken. Op 23 juni, 4 juli en 10 juli zou hij winkels in Etten-Leur, Breda en Prinsenbeek hebben overvallen.

Direct na de overval van afgelopen zondag kregen agenten de man niet gevonden. Tijdens een melding maandagochtend zagen ze hem. De man is op bevel van de officier van justitie aangehouden. Hij zit vast en wordt verhoord.