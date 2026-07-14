Dit zijn de nieuwe attracties op de Tilburgse Kermis 2026

Of je nou de hoogte in wilt, lekker rond wilt draaien of juist wilt griezelen: op de Tilburgse Kermis is voor ieder wat wils. Vrijdag begint de Tilburgse Kermis en net als andere jaren komen er weer een paar nieuwe attracties bij. Wij hebben er een aantal voor je op een rijtje gezet. Durf jij ze aan?

Jester

Op de Spoorlaan komt dit jaar de nieuwe attractie Jester te staan van de Tilburgse kermisfamilie Moonen. Dit is een zogeheten Huss Booster waarin mensen alle kanten worden opgeslingerd. Exploitant Niek Moonen heeft samen met zijn familie de attractie helemaal opgeknapt. Het was nog even spannend of de attractie voor de Tilburgse Kermis klaar zou zijn, maar de familie werkt naar eigen zeggen hard om het voor elkaar te krijgen.

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Phantom Manor Spookhuis

Op de Spoorlaan is dit jaar nog een nieuwe attractie te vinden: Phantom Manor Spookhuis. Het is een oud landhuis waar bezoekers doorheen gaan in een karretje, terwijl ze allerlei griezelige figuren tegenkomen. De naam van de attractie is hetzelfde als die van een spookhuis in Disneyland Paris. Maar er zitten geen zelfde elementen in de versie die we in Tilburg gaan zien. De Phantom Manor ging dit voorjaar in première op de kermis in Groningen.

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Kanurah

Voor deze nieuwe attractie moet je geen zwakke maag hebben. De Kanurah bestaat uit een lange arm met kantelende gondels. In combinatie met licht- en geluidseffecten is de attractie en bijzondere beleving. Deze attractie kun je vinden op de Burgemeester Broxlaan.

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Diablos Residenz spookhuis

En voor wie nog even verder wil griezelen is er naast de Phantom Manor nog een nieuw spookhuis: Diablos Residenz. Het vervallen landhuis bestaat uit drie verdiepingen vol horror, skeletten en live acteurs die de bezoekers laten schrikken. Het spookhuis is van de Nederlandse familie Hoefnagels en je kunt 'm op de Tilburgse Kermis vinden op de Paleisring.

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Infinity

De familie Hoefnagels komt dit jaar met nog een nieuwe attractie naar de Tilburgse Kermis: Infinity. Deze enorme attractie van maar liefst 65 meter hoog slingert mensen de lucht in aan een lange arm. Je kunt de attractie bijna niet mislopen, maar voor wie 'm toch niet kan vinden: hij komt op het Stadhuisplein te staan.

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