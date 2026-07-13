Tour de France weg uit de zomer of niet zeuren? 'Weer is geen verrassing'

De hitte is een veelbesproken onderwerp in de Tour de France. Gele trui-drager Tadej Pogačar gaf zelfs aan een voorkeur te hebben voor het verplaatsen van de Tour naar een koelere maand. Volgens oud-prof Bobbie Traksel uit Rucphen is dat geen haalbare kaart. “Deze ronde met de allerbeste profs hoort in de zomer, dat is voor iedereen goed. De waarde van een ploeg wordt voor een groot deel gecreëerd door de Tour.”

Met temperaturen tussen de 35 en 40 graden kende de Tour de France een heel warme eerste week. Traksel, die ook jarenlang de Tour volgde voor televisiezender Eurosport, noemt de huidige weersomstandigheden extreem. “We hebben afgelopen jaren vaker code rood gehad, maar dat was vaak maar een dag. Zoveel dagen achter elkaar zo’n hoge temperatuur is niet normaal.” Traksel noemt kleine aanpassingen vanuit de organisatie van de Tour een goede ontwikkeling. “Ploegen mogen bijvoorbeeld met de bevoorrading gaan staan waar ze willen. Ook werd er een etappe ingekort vanwege de hitte. Als dat goed is voor de veiligheid van de renners en binnen de mogelijkheden ligt, dan is dat een verstandige beslissing.”

Het vervroegen van een etappe vindt hij een slecht idee. “Stel dat je al om negen uur in de ochtend start, dan is de dikke vette finale op het heetst van de dag. Je zou bijvoorbeeld wel een paar uur later kunnen starten. Dan zijn renners later binnen, maar kunnen ze langer blijven liggen.”

"De voorspellingen gaven het al aan."

Bij de ploegen en renners ligt volgens Traksel een grote verantwoordelijkheid. “Het weer is geen verrassing, de voorspellingen gaven het al aan. Ploegen konden zich voorbereiden op dit scenario. Dat wordt ook wel gedaan, want ik zag bijvoorbeeld een vrachtwagen met daarin twee ijsbaden. Ik weet zeker dat na deze Tour meer ploegen de voorbereiding serieuzer gaan nemen. Door de opwarming van de aarde gaan we dit vaker meemaken.” De discussie over de warmte tijdens wielerkoersen is overigens niet nieuw. Na het afronden van zijn professionele carrière was Traksel namelijk voorzitter van de internationale atletencommissie van wielerbond UCI.

"Er is niet altijd de knowhow in een team."

Zo stond in 2016 het WK in Qatar op het programma en werd er gesproken over extreem weer. "Maar zo extreem was het niet, het was daar namelijk altijd zo warm. En voor sommige renners uit bijvoorbeeld Australië was het niet eens zo warm”, zegt hij. “Ploegen en renners konden zich lange tijd voorbereiden op het WK en dat werd ook wel gedaan. Van hittetrainingen tot de keuze voor kleding.” Traksel pleit wel voor meer bescherming van jeugdige renners, zoals momenteel in de juniorenkoers Ain Bugey Valromey Tour. “Die jongens en meisjes hebben niet de ervaring van een prof en er is er niet altijd de juiste knowhow in een team. Door de druk zullen ze weleens een bidon missen. In Qatar hebben we bijvoorbeeld de race ingekort. Het is belangrijk om naar de beste opties te blijven kijken.”