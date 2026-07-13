Bestelbus vliegt in brand, bestuurder ontsnapt via ingeslagen ruit

Een bestelbus is maandagmiddag tijdens het rijden in brand gevlogen op de Erpseweg in Boekel. De bestuurder wist op tijd te ontsnappen door een ruit in te slaan, nadat de deuren van binnenuit niet meer open konden.

De brandweer kreeg rond drie uur een melding van de autobrand. Toen de brandweerlieden aankwamen, stond de bestelbus al flink in brand.

Deuren gingen niet meer open

De bestuurder merkte tijdens het rijden dat er brand was ontstaan. Toen hij wilde uitstappen, kreeg hij de deuren van binnenuit niet meer open. Daarom sloeg hij een ruit van het portier kapot, zodat hij naar buiten kon.

Niet veel later stond de bestelbus compleet in lichterlaaie. Ambulancepersoneel heeft de bestuurder nagekeken omdat hij rook had ingeademd.

Brand slaat over naar maisveld

Door de brand vatte ook de berm langs de weg vlam. Daarna sloeg het vuur over naar een naastgelegen maisveld.

De brandweer wist de brand snel onder controle te krijgen en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. De bestelbus raakte zwaar beschadigd. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend.