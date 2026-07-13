Kilometerslang spoor van stinkend slachtafval door Best

Een vrachtwagen heeft maandag een kilometerslang spoor van slachtafval achtergelaten door Best. Volgens getuigen klotste een 'soep van ingewanden' over de rand van de trailer, waardoor een stinkende laag op de weg terechtkwam.

Het spoor begint vanaf de afrit van de A2 bij Best en loopt langs de McDonald's en Decathlon, vervolgens langs het kanaal richting de Hoberglaan.

Stank niet te harden

De stank die van het slachtafval afkomt is enorm. Automobilisten rijden ondertussen door het spoor heen, waardoor de vervuiling verder wordt verspreid.

Verschillende bestuurders laten weten dat ze rechtstreeks naar de wasstraat rijden om de stinkende prut onder hun auto vandaan te laten halen.