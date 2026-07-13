Vrachtwagen laat spoor van slachtafval achter, stank niet te harden

Een kilometerslang spoor van slachtafval is maandagmiddag op straat beland in Best. Volgens getuigen klotste een 'soep van ingewanden' over de rand van de trailer van een vrachtwagen van Rendac. Daardoor kwam de stinkende prut op de weg terecht.

Rendac is een bedrijf dat kadavers en ander dierlijk restmateriaal ophaalt om het te verwerken en te vernietigen.

Dit materiaal zijn ze verloren. Het spoor begint vanaf de afrit van de A2 bij Best en loopt langs de McDonald's en Decathlon, vervolgens langs het kanaal richting de Hoberglaan.

Stank niet te harden

De stank die door het slachtafval vrijkomt, is enorm. Automobilisten rijden ondertussen door het spoor heen, waardoor de vervuiling verder wordt verspreid.

Verschillende bestuurders laten aan de fotograaf ter plaatse weten dat ze rechtstreeks naar de wasstraat rijden om de stinkende prut onder hun auto vandaan te laten halen.

Bij een wasstraat een kilometer verderop hebben ze het ook geroken. "Twee auto's zijn hier langsgekomen om hun velgen af te laten spuiten", vertelt Luc van Lierop van Washin7 Best. "We konden wel merken dat die door dat slachtafval heen zijn gereden, die auto's stonken enorm." De restanten waren onderweg al losgekomen. "Nee, hier lag gelukkig niks", lacht hij.